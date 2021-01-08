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Главное не переедать - Назарбаев рассказал как питается

Первый Президент отметил, что питается вовремя, три раза в день, следит за калориями.

Фото : Хабар8 января 2021, 22:21

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в третьей серии фильма «Штрихи к портрету» рассказал о своем питании, передает корреспондент zakon.kz.

Самое главное - не переедать, питаться вовремя три раза в день и не набирать калории. Утром у меня салат и каша, в обед - овощной суп, рыба или мясо, вечером - рыба или курица. Вот с таким рационом живу. Не скажу, что я слишком стройный, но все же приходится, держусь да?, - сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, помимо правильного питания нужно заниматься спортом.

Надо за собой смотреть. Если появились лишние килограммы, надо физически нагружаться - больше ходить, если можешь, то бегать, нагружать мышцы. То есть надо считать сколько калорий съедаешь, сколько сжигаешь. Но и к 80 годам человек не молодеет, - добавил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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