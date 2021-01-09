Власти Амстердама намерены запретить продажу наркотиков туристам

Отказ от легкого наркотуризма, является частью долгосрочного проекта, направленного на то, чтобы центр Амстердама снова стал пригодным для жизни и избавился от неудобств массового туризма.

Власти Амстердама намерены запретить продажу легких наркотиков приезжающим в город туристам, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию, предполагается, что в кофешопы, где обычно продают марихуану, будут пускать только граждан Нидерландов.

За последние двадцать лет количество кофешопов в Амстердаме сократилось с 283 до 166, но спрос на легкие наркотики все же вырос.

С владельцами заведений мэр пока не обсуждала инициативу запрета продажи наркотиков гостям из других стран. Сначала она планирует вынести это предложение на рассмотрение членов городского совета. Ранее аналогичные идеи уже обсуждались. Однако они отклонялись в связи с опасениями, что запрет приведет к тому, что торговля станет незаконной и переместится на улицы

Отмечается, что отказ от легкого наркотуризма, является частью долгосрочного проекта, направленного на то, чтобы центр Амстердама снова стал пригодным для жизни и избавился от неудобств массового туризма. В конце прошлого года Халсема также объявила о плане закрыть часть окон с проститутками в Квартале красных фонарей и перевести их в "эротический центр" за пределами центра города.

Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры, а не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики. Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра. Думаю, что на это уйдет около года, — заключила Халсема.

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