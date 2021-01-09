О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 843 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 70
город Алматы - 135
город Шымкент - 15
Акмолинская область - 58
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 55
Атырауская область - 92
Восточно-Казахстанская область - 47
Жамбылская область - 18
Западно-Казахстанская область - 49
Карагандинская область - 38
Костанайская область - 64
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 11
Павлодарская область - 114
Северо-Казахстанская область - 55
Туркестанская область - 13
Всего в стране выявлены 161 493 заболевших.
В Казахстане 751 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 55,
в городе Алматы - 67,
в Акмолинской области - 62,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 22,
в Атырауской области - 134,
в ВКО - 100,
в ЗКО - 28,
в Карагандинской области - 33,
в Костанайской области - 20,
в Мангистауской области - 33,
в Павлодарской области - 143,
в СКО - 36,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 148 263 человека от COVID-19.
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