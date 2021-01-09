О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 843 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70

город Алматы - 135

город Шымкент - 15

Акмолинская область - 58

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 55

Атырауская область - 92

Восточно-Казахстанская область - 47

Жамбылская область - 18

Западно-Казахстанская область - 49

Карагандинская область - 38

Костанайская область - 64

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 11

Павлодарская область - 114

Северо-Казахстанская область - 55

Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлены 161 493 заболевших.

В Казахстане 751 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 55,

в городе Алматы - 67,

в Акмолинской области - 62,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 22,

в Атырауской области - 134,

в ВКО - 100,

в ЗКО - 28,

в Карагандинской области - 33,

в Костанайской области - 20,

в Мангистауской области - 33,

в Павлодарской области - 143,

в СКО - 36,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 148 263 человека от COVID-19.

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