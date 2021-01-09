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В Нур-Султане приостановили движение ряда пригородных маршрутов

Принятые меры связаны с понижением температуры.

Фото : 24kz9 января 2021, 09:08

В Нур-Султане приостановили движение восьми пригородных маршрутов, передает zakon.kz.

Об это сообщает Instagram аккаунт City Transportation Systems.

В связи с понижением температуры временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317. Все остальные пригородные маршруты на линии, - говорится в сообщении.

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Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)


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