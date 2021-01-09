В Нур-Султане приостановили движение ряда пригородных маршрутов
Принятые меры связаны с понижением температуры.
Фото : 24kz9 января 2021, 09:08
В Нур-Султане приостановили движение восьми пригородных маршрутов, передает zakon.kz.
Об это сообщает Instagram аккаунт City Transportation Systems.
В связи с понижением температуры временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317. Все остальные пригородные маршруты на линии, - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5053472-6eaa7b0095184d2726d5dbe5ad9feaaf
Сейчас читают