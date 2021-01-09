Горячие новости
Читайте также

Землетрясение магнитудой 4.3 зарегистрировано близ Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 65 км на север от Алматы.

Фото : karasayinfo9 января 2021, 09:54

Утром 9 января в 65 км на север от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

9 января 2021г. в 9:18 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 65 км на север от г. Алматы на территории Казахстана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 8.9.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 43.79° с.ш. 76.79° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты