Беби-бум во время карантина произошел в Алматинском зоопарке

В минувшем году там появилось 162 детеныша животных и птиц.

В Алматинском зоопарке настоящий беби-бум. В минувшем году там появилось 162 детеныша животных и птиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Такое большое пополнение наблюдается впервые. Работники зоопарка считают, что тому способствовал карантин: животных никто не беспокоил, и они жили своей жизнью.

Рекорд по воспроизводству потомства в Алматинском зоопарке побили североамериканские каролинские утки. Их стало больше на 31 птицу. Причем наука в это дело не вмешивалась, говорят работники зоопарка. Ненамного отстали от них японские журавли, страусы эму, фазаны и павлины.

А самым знаменательным событием стало рождение птенца бородача из семейства ястребиных. Это редкий случай, но только не для Алматинского зоопарка. Здесь впервые удалось получить в неволе потомство от бородача в 1972 году. И на тот момент это был единственный случай во всем мире. Секрет заключается в том, что работники зоопарка помогают птицам создавать пары по науке.

На очень много редких видов, исчезающих видов, существуют племенные книги, где отмечаются проблемы со здоровьем даже у предков этих птиц, чтобы не было каких-то генетических врожденных заболеваний. То есть подбор самца и самки, которые помогли нам дать хорошее потомство. Плюс животным надо определенное время, чтобы привыкнуть друг к другу. Хочется отметить, что в этот раз у нас была проведена очень удачная работа, - рассказала ветеринарный врач Алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

Еще в начале минувшего года в зоопарке родилась девочка-ягуар. Имя ей дали горожане – ее назвали Австралией. А у пары уссурийских куниц появилось сразу двое детенышей. Пополнение было и в семье южноафриканских жирафов – у них родился мальчик Ханзада. Еще одна обитательница зоосада – лошадь Пржевальского – стала мамой в праздник Курбан айт. И ее девочку назвали Курбанкуль. К слову, все эти животные относятся к исчезающим видам. К тому же в неволе обычно они не размножаются. Специалисты склонны считать, что этому способствовал карантин. В это время их никто не беспокоил.

Конечно, во-первых, рождение животных – это самая главная задача зоопарка. Получить потомство от редких, исчезающих видов животных, сохранение генофонда. Конечно, мы сравниваем все приплоды всех годов. Вот как цыплят по осени считают, поэтому мы осенью посмотрим, действительно ли у нас приплод появился из-за карантина, - отметила заведующая отделом Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

В зоопарке есть и свои старожилы. В этом году 50-летний юбилей справит крокодиловый кайман по кличке Зина. Как известно, в природе представители этого вида живут 30-40 лет. Зина попала сюда в 2002 году из Германии. Ветеринары говорят, что продолжительной жизнью она обязана хорошему уходу и правильному питанию.

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