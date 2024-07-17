В зоопарке Шымкента произошел настоящий беби-бум

Фото: pxhere

С 12 по 16 июня 2024 года в зоопарке Шымкента родились три детеныша европейской лани. Радостным известием администрация поспешила поделиться с общественностью, сообщает Zakon.kz.

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