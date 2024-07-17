В зоопарке Шымкента произошел настоящий беби-бум
Фото: pxhere
С 12 по 16 июня 2024 года в зоопарке Шымкента родились три детеныша европейской лани. Радостным известием администрация поспешила поделиться с общественностью, сообщает Zakon.kz.
Снимки малышей размещены на странице зоопарка в Instagram 16 июля.
Отмечено, что молодняк уже адаптировался.
"Самки лани очень ответственно относятся к малышам и не бросают их надолго. В течение следующих 3-5 месяцев детеныши питаются молоком и остаются под опекой самки до одного года".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Также сказано, что детеныши чувствуют себя хорошо.
"Любят бегать кругами по территории, где они живут. Очень хорошо общаются друг с другом и любят играть вместе".Пресс-служба зоопарка Шымкента
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