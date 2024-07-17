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В зоопарке Шымкента произошел настоящий беби-бум

В зоопарке Шымкента произошел настоящий бэби-бум, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:27 Фото: pxhere
С 12 по 16 июня 2024 года в зоопарке Шымкента родились три детеныша европейской лани. Радостным известием администрация поспешила поделиться с общественностью, сообщает Zakon.kz.

Снимки малышей размещены на странице зоопарка в Instagram 16 июля.

Отмечено, что молодняк уже адаптировался.

"Самки лани очень ответственно относятся к малышам и не бросают их надолго. В течение следующих 3-5 месяцев детеныши питаются молоком и остаются под опекой самки до одного года".Пресс-служба зоопарка Шымкента

Также сказано, что детеныши чувствуют себя хорошо.

"Любят бегать кругами по территории, где они живут. Очень хорошо общаются друг с другом и любят играть вместе".Пресс-служба зоопарка Шымкента

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Неделей ранее, 10 июля, зоопарк Шымкента похвастался историческим событием. Как оказалось, у них родился дикий зубр.

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