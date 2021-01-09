Школьница поссорилась с родителями и сбежала в Шымкент

Родители в течение двух дней пытались самостоятельно найти свою дочь, но после безуспешных поисков, решили обратиться за помощью.

Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую несовершеннолетнюю девушку в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь. Со слов женщины, ее дочь, ученица 11 класса, на почве семейной ссоры ушла из дома в неизвестном направлении.

Она надеялась, что ребенок успокоится и вернется домой, однако девушка так и не пришла. Родители в течение двух дней пытались самостоятельно найти свою дочь, но после безуспешных поисков, решили обратиться за помощью.

С получением сообщения полицейские Шардаринского РОП незамедлительно приступили к розыску пропавшей школьницы. Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и направления, куда могла бы уйти пропавший подросток. Также оперативники опросили ее близких и родственников, изучили круг знакомых несовершеннолетней и осуществили другие оперативно-розыскные мероприятия.

В результате ОРМ сотрудники полиции обнаружили без вести пропавшую на одной из улиц Шымкента и вернули домой к родителям. Как выяснилось, обидевшись на мать, школьница в первые сутки переночевала у подруги, а на второй день уехала в Шымкент.

Родители найденной школьницы выразили огромную благодарность стражам порядка.

Благодаря Вам наша дочь нашлась. Оперативно сработали. Нашу дочь, которую мы столько искали, вы нашли за день. Большое Вам спасибо! Желаю Вам успехов! - поблагодарила в свою очередь местная жительница.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными к своим несовершеннолетним детям. Не стоит оставлять их без присмотра, а также необходимо суметь найти с ними общий язык. В случае пропажи ребенка или близких родственников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.

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