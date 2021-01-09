В "красную" зону по COVID-19 вошла Атырауская область

В "желтой" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, ЗКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области.

Атырауская область перешла из "желтой" в "красную зону" по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального центра общественного здравоохранения.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 января 2021 года:

В "красной" зоне: Атырауская область.

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В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.

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В "зелёной" зоне - все остальные регионы.

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