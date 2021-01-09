В "красную" зону по COVID-19 вошла Атырауская область
В "желтой" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, ЗКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области.
Фото : zakon.kz.9 января 2021, 12:31
Атырауская область перешла из "желтой" в "красную зону" по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального центра общественного здравоохранения.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 января 2021 года:
В "красной" зоне: Атырауская область.
⠀
В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области.
⠀
В "зелёной" зоне - все остальные регионы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5053485-c88585252ea3518685d7a42dba3ea6e5
Сейчас читают