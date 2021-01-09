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Среди пассажиров, прилетевших в Казахстан, был обнаружен коронавирус

229 граждан прибыли в Казахстан без ПЦР справок .

Фото : zakon.kz.9 января 2021, 15:33

Информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 8 января 2021 года, сообщает zakon.kz.

8 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Италии, КНР, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ, Республики Беларусь, Азербайджана и Узбекистана.

Из 1 980 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 751 человека, без справок прибыли 229 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 820 пассажиров, со справками - 746, без справок - 74;

в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 121 пассажир, со справками - 966, без справок - 155;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 23 пассажира, все со справками;

в аэропорт г. Караганды –1 рейс, 16 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, из 275 граждан РК, прилетевших в РК 7 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.


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