Трамп пообещал запустить свою соцсеть после бана в Twitter

Аккаунт Трампа в соцсети имел почти 90 миллионов подписчиков до его блокировки.

Уходящий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет создать свою собственную социальную сеть после того, как его навсегда забанили в Twitter, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Аккаунты Трампа были заблокированы 8 января. В Twitter заявили, что причиной блокировки стала возможная провокация на насильственные действия.

Кроме Twitter были заблокированы аккаунты Трампа в Facebook, Instagram и Snapchat.

После произошедшего президент США заявил, что Twitter "пошел дальше в запрете свободы слова".

Сегодня вечером сотрудники Twitter согласовали с демократами и левыми радикалами удаление моего аккаунта со своей платформы, чтобы заставить замолчать меня и вас - 75 000 000 великих патриотов, которые проголосовали за меня. Я предвидел, что это произойдет. Мы вели переговоры с другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление, - сказал он.

Трамп заявил, что рассматривает возможности создания собственной платформы "в ближайшем будущем".

Аккаунт Трампа в соцсети имел почти 90 миллионов подписчиков до его блокировки.

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