Cамолет потерпел крушение в Индонезии
Самолет упал в воду, найдены обломки и части тел.
Фото : Pixabay9 января 2021, 17:33
Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет, исчезнувший с радаров вскоре после взлета, потерпел крушение, на борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Самолет упал в воду, найдены обломки и части тел.
Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета за считаные секунды сократилась более чем на три тысячи метров.
Упавший Boeing 737-500 эксплуатировался более 25 лет, свой первый полет он совершил в мае 1994 года.
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