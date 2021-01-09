Морозы уходят из Казахстана

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северных регионах с метелью, а на западе РК – гололед.

Северный антициклон, сохранявший морозную, без осадков погоду на большей части Казахстана начинает смещаться на восток. В тыл ему с запада смещается циклон с запасами влаги и тепла, который принесет с собой повышение температуры воздуха, а также снег в северных областях, и осадки в виде дождя и снега на западе страны. Об этом говорится в прогнозе Казгидромета на 10 января, передает zakon.kz.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северных регионах с метелью, а на западе РК – гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами – туман.

В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается туман.

Ночью в Алматинской области местами сохранится сильный мороз.

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