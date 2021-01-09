Горячие новости
Читайте также

Морозы уходят из Казахстана

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северных регионах с метелью, а на западе РК – гололед.

Фото : Pixabay9 января 2021, 19:58

Северный антициклон, сохранявший морозную, без осадков погоду на большей части Казахстана начинает смещаться на восток. В тыл ему с запада смещается циклон с запасами влаги и тепла, который принесет с собой повышение температуры воздуха, а также снег в северных областях, и осадки в виде дождя и снега на западе страны. Об этом говорится в прогнозе Казгидромета на 10 января, передает zakon.kz.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северных регионах с метелью, а на западе РК – гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами – туман.

В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается туман.

Ночью в Алматинской области местами сохранится сильный мороз.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты