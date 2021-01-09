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Королева Елизавета II привилась от COVID-19

Королеве сейчас 94 года.

Фото : Pixabay9 января 2021, 21:20

Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19, - говорится в заявлении.

Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.

Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.

Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится бесплатно.

К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.


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