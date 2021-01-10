Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 780 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 54

город Алматы - 116

город Шымкент - 29

Акмолинская область - 60

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 62

Атырауская область - 54

Восточно-Казахстанская область - 37

Жамбылская область - 19

Западно-Казахстанская область - 45

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 64

Мангистауская область - 10

Павлодарская область - 113

Северо-Казахстанская область - 54

Туркестанская область - 14

Всего в стране выявлены 162 273 заболевших.

В Казахстане 408 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 43,

в городе Алматы - 55,

в Акмолинской области - 51,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 47,

в ВКО - 50,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 7,

в Павлодарской области - 16,

в СКО - 26,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 148 671 человек от COVID-19.

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