Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 780 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 54
город Алматы - 116
город Шымкент - 29
Акмолинская область - 60
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 62
Атырауская область - 54
Восточно-Казахстанская область - 37
Жамбылская область - 19
Западно-Казахстанская область - 45
Карагандинская область - 40
Костанайская область - 64
Мангистауская область - 10
Павлодарская область - 113
Северо-Казахстанская область - 54
Туркестанская область - 14
Всего в стране выявлены 162 273 заболевших.
В Казахстане 408 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 43,
в городе Алматы - 55,
в Акмолинской области - 51,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 47,
в ВКО - 50,
в ЗКО - 55,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 7,
в Павлодарской области - 16,
в СКО - 26,
в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели – 148 671 человек от COVID-19.
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