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11,6% казахстанцев уже проголосовали на выборах. Лидирует Шымкент

В регионах процент голосования составляет от 8,7% и до 14,4%.

Фото : informburo.kz10 января 2021, 10:21

На брифинге в Центризбиркоме РК член ЦИК Ерлан Дауылбаев рассказал о текущей ситуации с голосованием на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно данным представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 10:00 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6% от общего количества избирателей, включенных в списки, - сообщил Дауылбаев.

При этом член ЦИК предоставил разбивку по регионам: по Акмолинской области 10,2%, по Актюбинской области 9,9%, по Алматинской области 11,3%, по Атырауской области 10,3%, по Восточно-Казахстанской области 12,1%, по Жамбылской области 12,8%, по Западно-Казахстанской области 13,7%, по Карагандинской области - 10,4%, по Костанайской области 11,2%, по Кызылординской области 10,3%, по Мангистауской области 8,7%, по Павлодарской области 14%, по Северо-Казахстанской области 14,9%, по Туркестанской области 13,3%, по городу Нур-Султан 10,8%, по Алматы - 9,7%, по Шымкенту 14,4%.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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