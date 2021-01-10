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Молодожены пришли на избирательный участок в Нур-Султане

Несмотря на свадебные приготовления, Калтаева Ботагоз и Жанбеков Фахат решили приехать на участок.

Фото : акимат Нур-Султана10 января 2021, 11:05

В Нур-Султане на избирательном участке №144 проголосовали молодожены, передает zakon.kz.

Новоиспеченная супружеская пара считает, что сделать выбор в этот важный для страны день - гражданский долг каждого, сообщается на сайте акимата столицы. Поэтому, несмотря на свадебные приготовления, Калтаева Ботагоз и Жанбеков Фахат решили приехать на участок.

Сегодня вдвойне важный день в нашей жизни. Я очень рада, что в такой знаменательный для нашей страны день образовалась наша семья, - рассказала Ботагоз.

На этом избирательном участке, где проголосовали молодожены, зарегистрировано 2 706 человек.

В столице 283 избирательных участка. Все участки подготовлены и оснащены необходимыми средствами защиты. На данный момент жители Нур-Султана проявляют активное участие в выборах.


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