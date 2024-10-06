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Семья беркутчи Кайдаровых пришла на избирательный участок в области Абай

Пришла на избирательный участок в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:56 Фото: акимат области Абай
На избирательный участок №464 в селе Коктерек области Абай в день референдума прибыла известная в Казахстане династия беркутчи – семья Кайдаровых.

Кайдар Нуман – заслуженный наездник, беркутчи, Почетный гражданин Республики Казахстан и мастер спорта РК по беркутчи. Его имя на протяжении многих лет звучит не только в родном регионе, но и по всей стране благодаря его вкладу в развитие национальных видов спорта, таких как конные скачки и охота с ловчими птицами.
В день голосования Кайдаровы пришли в полном составе на избирательный участок. Глава семьи, Кайдар Нуман, подчеркнул значение гражданского долга и участия каждого казахстанца в будущем своей Родины.

"Чтобы подрастающее поколение понимало всю важность гражданского долга и участия в политической жизни страны, мы пришли голосовать всей семьей. Я считаю, что каждый казахстанец должен сделать свой выбор ради будущего нашей страны, нашего народа. И пусть наше единство крепнет, а страна уверенно развивается", – отметил Кайдар Нуман.
Пришла на избирательный участок в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:56

Фото: акимат области Абай

"Чтобы подрастающее поколение понимало всю важность гражданского долга и участия в политической жизни страны, мы пришли голосовать всей семьей. Я считаю, что каждый казахстанец должен сделать свой выбор ради будущего нашей страны, нашего народа. И пусть наше единство крепнет, а страна уверенно развивается", – отметил Кайдар Нуман.


Отметим, что уже более 40 лет Кайдар Нуман посвятил делу, которое стало для него и его семьи не просто профессией, а настоящим образом жизни. Он занимается разведением скакунов и мастерски обучает молодых беркутчи тонкостям работы с ловчими птицами. Этот древний казахский промысел, передающийся из поколения в поколение, сохраняется и развивается в семье Кайдаровых благодаря преданности делу и желанию передать свое мастерство молодежи.

Пришла на избирательный участок в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:56

Фото: акимат области Абай

Секреты беркутчи в их семье всегда были общим делом, где каждый выполняет свою важную роль. Спутница Нумана – Кайратгуль Шаденкызы – несет на себе ответственную задачу по приготовлению корма для хищных птиц.

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