Столица может вернуться в "красную" зону

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК.

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной.

В "красной" зоне Акмолинская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: Нур-Султан Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская области.

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В "зеленой" зоне все остальные регионы.

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