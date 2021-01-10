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Столица может вернуться в "красную" зону

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной.

Фото : all.accor.com10 января 2021, 11:54

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК.

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной.

В "красной" зоне Акмолинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне все остальные регионы.


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