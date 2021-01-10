Столица может вернуться в "красную" зону
Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной.
Фото : all.accor.com10 января 2021, 11:54
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по по нераспространению коронавируса в Казахстане при правительстве РК.
Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной.
В "красной" зоне Акмолинская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: Нур-Султан Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская области.
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В "зеленой" зоне все остальные регионы.
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