Репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет - Токаев

Наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством - глава государства.

Фото : zakon.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев после голосования на избирательном участке высказался по поводу существующих протестных настроений, передает zakon.kz. Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции она будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь ещё раз, наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством, - сказал Токаев.

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