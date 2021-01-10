Токаев высказался о ситуации в США
По словам главы государства, отношения между Казахстаном и США будут развиваться по восходящей линии.
Фото : riafan.ru10 января 2021, 12:12
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о протестах в США, передает корреспондент zakon.kz.
Как и весь мир, Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в Соединенных Штатах Америки. Полагаю, что с выводом, который сделал избранный президент Джо Байден необходимо согласиться - захват Капитолия, безусловно, является беззаконием, экстремизмом. В отношении беззакония и экстремизма должны применяться соответствующие меры. Я надеюсь, что вывод, который был сделан президентом США Джо Байденом будет применяться в отношении и других стран, и этот вывод станет универсальным, - сказал Президент после голосования на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты.
Он напомнил, что США было первым государством, которое признало независимость Казахстана в 1991 году.
Мы надеемся, что отношения между нашими странами будут развиваться по восходящей линии. С нашей стороны будут приниматься усилия, чтобы сохранить все позитивное, что было накоплено в наших взаимоотношениях и идти вперед, - заключил глава государства.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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