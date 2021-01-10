Елбасы назвал приоритеты для властей Казахстана после выборов

Он призвал казахстанцев активнее принимать участие в голосовании на выборах.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о приоритетных задачах для властей после проведения выборов депутатов мажилиса и маслихатов, сообщает Sputnik Казахстан.

Перед нами стоят следующие задачи. Первое — это преодолеть эту пандемию, перейти в спокойную жизнь. Второе - наметить программу, выполнить посткризисное развитие, преодолеть кризис, потому что пандемия привела к снижению экономики. Мы должны это преодолеть и встать на путь устойчивого развития, - сказал Елбасы журналистам после того, как отдал свой голос за одну из партий.

Он призвал казахстанцев активнее принимать участие в голосовании на выборах.

Мы голосуем за наше будущее, за наше процветание и улучшение жизни казахстанцев. Именно это преследуют программы (партий). В этом году было необычно активно. Предварительное голосование проводили через праймериз, чтобы привлечь в маслихаты и мажилис новых людей, особенно молодежь и женщин, активную часть наших граждан. Мы - одна страна, единый народ, у нас задача единая, цели единые. А цели — это в спокойной политической обстановке показать всему миру единство и проголосовать за наше будущее. Кто еще не успел прийти проголосовать, я призываю прийти и выполнить свой конституционный долг, - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что сам шесть раз проходил через такие выборы, будучи президентом Казахстана.

Разные были периоды, вы помните. Сложности огромные были, мы прошли несколько кризисов: Юго-Восточный кризис в 1998 году, огромный, великий финансовый кризис 2007-2009 годов этого века. И вот сейчас находимся в условия пандемии, которая охватила весь мир. Но, благодаря организованности, принятым государственным мерам, мы находимся в "зеленой" зоне. То есть с меньшими рисками, чем другие государства, - добавил Елбасы.

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