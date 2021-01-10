Желающих снять пенсионные на жилье попросили подготовить ЭЦП

Все основные операции на специальной онлайн-платформе по снятию пенсионных накоплений будут производиться при помощи ЭЦП.

"Отбасы банк" сообщил, что тем, кто намерен снять часть пенсионных, необходимо иметь ЭЦП, передает zakon.kz.

Все основные операции на специальной онлайн-платформе по снятию пенсионных накоплений будут производиться при помощи ЭЦП. Перед тем, как будет полностью запущен механизм по снятию пенсионных накоплений, мы просим вас заранее проверить готовность своего ЭЦП. В случае его отсутствия вы можете сделать ЭЦП на портале E-gov.kz онлайн, - сказано в сообщении.

Ранее в банке сообщили, что онлайн-платформа для приема заявок на снятие части пенсионных готова. Ее запустят в ближайшее время после подписания соответствующих нормативно-правовых актов.

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