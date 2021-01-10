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Желающих снять пенсионные на жилье попросили подготовить ЭЦП

Все основные операции на специальной онлайн-платформе по снятию пенсионных накоплений будут производиться при помощи ЭЦП.

Фото : hurma.work10 января 2021, 14:17

"Отбасы банк" сообщил, что тем, кто намерен снять часть пенсионных, необходимо иметь ЭЦП, передает zakon.kz.

Все основные операции на специальной онлайн-платформе по снятию пенсионных накоплений будут производиться при помощи ЭЦП. Перед тем, как будет полностью запущен механизм по снятию пенсионных накоплений, мы просим вас заранее проверить готовность своего ЭЦП. В случае его отсутствия вы можете сделать ЭЦП на портале E-gov.kz онлайн, - сказано в сообщении.

Ранее в банке сообщили, что онлайн-платформа для приема заявок на снятие части пенсионных готова. Ее запустят в ближайшее время после подписания соответствующих нормативно-правовых актов.


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