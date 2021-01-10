Явка избирателей на выборы в Мажилис и маслихат составила 43,9%

Следующая оперативная информация будет представлена в 16.00 часов.

На брифинге в ЦИК РК член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, рассказал о явке избирателей на 14:00 для голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихата 10 января 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 14.00 по времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включенных в списки, - сказал Даулбаев.

Он предоставил разбивку по голосованию в региональном срезе.

Так по Акмолинской области проголосовало – 41,3%; по Актюбинской области – 41,1%;

по Алматинской области – 43%; по Атырауской области – 37,3%; по ВКО – 48,8%;

по Жамбылской области – 55,1%; по ЗКО – 47,%%; по Карагандинской области – 51,6%;

по Костанайской области – 49,9%; по Кызылординской области – 48,7%; по Мангистауской области – 36%; по Павлодарской области – 51,1%; по СКО – 58,2%;

по Туркестанской области – 46,6%; по городу Нур-Султану – 37%; по городу Алматы – 21,9% и по городу Шымкенту – 44,5%.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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