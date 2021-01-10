Более 50% избирателей проголосовали на выборах в Мажилис и маслихаты РК
Предварительные итоги будут озвучены в 22.00.
На брифинге секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина рассказал о явке избирателей на 16:00 для голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихата 10 января 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.
По состоянию на 16.00 по времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включенных в списки… Дальнейшая информация о явке будет предоставлена в 18.00 и 20.00 по местному времени. Предварительные итоги будут озвучены в 22.00, - сказала Мустафина.
В том числе:
по Акмолинской области – 56,9%;
по Актюбинской области – 45,6 %;
по Алматинской области – 58 %;
по Атырауской области – 45,6 %;
по ВКО – 62 %;
по Жамбылской области – 63,4 %;
по ЗКО – 53,5 %%;
по Карагандинской области – 58,8 %;
по Костанайской области – 62,4 %;
по Кызылординской области – 60,9и%;
по Мангистауской области – 43,3 %;
по Павлодарской области – 57,8 %;
по СКО – 62,4%;
по Туркестанской области – 53,6 %;
по Нур-Султану – 41,1 %;
по Алматы – 25,3 %;
по Шымкенту – 49,2 %.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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