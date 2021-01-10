101-летняя бабушка проголосовала в Алматы
Члены избиркома посетили ее на дому.
Фото : акимат Жетысуского района10 января 2021, 17:06
В Алматы на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов голосуют старейшие жители. К ним члены избирательных комиссий приезжают на дом, чтобы и они могли отдать свой голос на выборах, передает zakon.kz.
Например, участковая комиссия посетила жительницу Жетысуского района Культай Садвакасову, которой 101 год. И еще одна старейшая жительница города смогла проголосовать - 99-летняя Таисья Антипина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Жетысуском районе есть жители, которые уже переступили или подходят к 100-летнему рубежу . В связи с пандемией, а так же для удобства и безопасности пожилых людей наши участковые комиссии выехали к ним домой, со специализированными урнами для голосования. Сегодня таким образом сделали свой выбор Садвакасова Культай -1920 г.р., Антипина Таисья Ивановна 1922 г. р., Нефедова Маргарита Филипповна, супруги Ахметкалиевы Нургали и Рая 1937, 1938 г.р. - рассказали в акимате Жетысуского района.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5053643-fbb15f45bcc8077b0b1aa5cbb8efc0d8
Сейчас читают