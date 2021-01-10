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101-летняя бабушка проголосовала в Алматы

Члены избиркома посетили ее на дому.

Фото : акимат Жетысуского района10 января 2021, 17:06

В Алматы на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов голосуют старейшие жители. К ним члены избирательных комиссий приезжают на дом, чтобы и они могли отдать свой голос на выборах, передает zakon.kz.

Например, участковая комиссия посетила жительницу Жетысуского района Культай Садвакасову, которой 101 год. И еще одна старейшая жительница города смогла проголосовать - 99-летняя Таисья Антипина.

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Публикация от @zhetysu_audany_ask

В Жетысуском районе есть жители, которые уже переступили или подходят к 100-летнему рубежу . В связи с пандемией, а так же для удобства и безопасности пожилых людей наши участковые комиссии выехали к ним домой, со специализированными урнами для голосования. Сегодня таким образом сделали свой выбор Садвакасова Культай -1920 г.р., Антипина Таисья Ивановна 1922 г. р., Нефедова Маргарита Филипповна, супруги Ахметкалиевы Нургали и Рая 1937, 1938 г.р. - рассказали в акимате Жетысуского района.


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