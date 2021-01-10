Назван лидирующий по явке избирателей регион Казахстана

Озвучены данные по явке избирателей на 18.00.

Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев рассказал о явке избирателей на 18.00, передает корреспондент zakon.kz.

По состоянию на 18.00 времени столицы избирательные бюллетени получили 58,2% от общего числа количества избирателей, включенных в списки, - сказал Дауылбаев на брифинге в ЦИК.

По количеству проголосовавших лидирует Северо-Казахстанская область.

Явка избирателей по регионам:

- по Акмолинской области – 65,1%;

- по Актюбинской области – 52,4%;

- по Алматинской области – 66,5%;

- по Атырауской области – 51,1%;

- по Восточно-Казахстанской области – 67,2%;

- по Жамбылской области –68,3 %;

- по Западно-Казахстанской области – 57,7%;

- по Карагандинской области – 65,2%;

- по Костанайской области – 69,1%;

- по Кызылординской области – 67,9%;

- по Мангистауской области – 49,1%;

- по Павлодарской области – 64,5%;

- по Северо-Казахстанской области – 69,8%;

- по Туркестанской области – 59,9%;

- по Нур-Султану – 44%;

- по Алматы – 27,7%;

- по Шымкенту – 53,2%.

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Избирательные участки открылись в 7.00 утра. Закрытие участков, начало подсчета голосов и составление протоколов о результатах голосования ожидается в 20.00.

Всего в выборах принимают участие кандидаты от пяти партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке:

1.Народная партия Казахстана;

2.Партия Nur Otan;

3.Народно-демократическая партия "Ауыл";

4.Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

5. Политическая партия "Адал".

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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