Назван лидирующий по явке избирателей регион Казахстана
Озвучены данные по явке избирателей на 18.00.
Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев рассказал о явке избирателей на 18.00, передает корреспондент zakon.kz.
По состоянию на 18.00 времени столицы избирательные бюллетени получили 58,2% от общего числа количества избирателей, включенных в списки, - сказал Дауылбаев на брифинге в ЦИК.
По количеству проголосовавших лидирует Северо-Казахстанская область.
Явка избирателей по регионам:
- по Акмолинской области – 65,1%;
- по Актюбинской области – 52,4%;
- по Алматинской области – 66,5%;
- по Атырауской области – 51,1%;
- по Восточно-Казахстанской области – 67,2%;
- по Жамбылской области –68,3 %;
- по Западно-Казахстанской области – 57,7%;
- по Карагандинской области – 65,2%;
- по Костанайской области – 69,1%;
- по Кызылординской области – 67,9%;
- по Мангистауской области – 49,1%;
- по Павлодарской области – 64,5%;
- по Северо-Казахстанской области – 69,8%;
- по Туркестанской области – 59,9%;
- по Нур-Султану – 44%;
- по Алматы – 27,7%;
- по Шымкенту – 53,2%.
10 января в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Избирательные участки открылись в 7.00 утра. Закрытие участков, начало подсчета голосов и составление протоколов о результатах голосования ожидается в 20.00.
Всего в выборах принимают участие кандидаты от пяти партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке:
1.Народная партия Казахстана;
2.Партия Nur Otan;
3.Народно-демократическая партия "Ауыл";
4.Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
5. Политическая партия "Адал".
Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!