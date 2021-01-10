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48 внуков и 113 правнуков. Бабушки-долгожительницы проголосовали в Мангистау

Из-за возраста они проголосовали дома.

Фото : Акимат Мангистауского района10 января 2021, 18:41

Долгожители Мангистауской области исполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах, передает zakon.kz.

Жительница села Шетпе, ветеран труда 104-летняя Канзия Сакауова проголосовала дома. Члены избирательной комиссии пришли к бабушке и доставили запечатанную урну. У нее 17 внуков, 34 правнуков, 12 праправнуков.

Свой выбор сделала и 100-летняя жительница села Жынгылды Акилгек Кулбаракова. Долгожительница родила и воспитала девятерых детей. Сегодня она бабушка 48 внуков, 113 правнуков, шестерых праправнуков.

Как признались бабушки они активно участвуют на всех выборах.


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