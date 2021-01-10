48 внуков и 113 правнуков. Бабушки-долгожительницы проголосовали в Мангистау
Из-за возраста они проголосовали дома.
Фото : Акимат Мангистауского района10 января 2021, 18:41
Долгожители Мангистауской области исполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах, передает zakon.kz.
Жительница села Шетпе, ветеран труда 104-летняя Канзия Сакауова проголосовала дома. Члены избирательной комиссии пришли к бабушке и доставили запечатанную урну. У нее 17 внуков, 34 правнуков, 12 праправнуков.
Свой выбор сделала и 100-летняя жительница села Жынгылды Акилгек Кулбаракова. Долгожительница родила и воспитала девятерых детей. Сегодня она бабушка 48 внуков, 113 правнуков, шестерых праправнуков.
Как признались бабушки они активно участвуют на всех выборах.
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