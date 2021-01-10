Аким Атырауской области отдал свой голос
В регионе действуют 265 избирательных участков.
Фото : Служба коммуникаций Атырауской области10 января 2021, 19:25
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов пришел на избирательный участок и отдал свой голос на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций области.
Глава региона проголосовал на избирательном участке №8, расположенном в Малой академии искусств им. Н. Тлендиева в Атырау.
На избирательном участке, который начал свою работу в 7 часов утра, зарегистрировано 1145 избирателей.
В регионе действуют 265 избирательных участков. На каждом из них созданы все условия для голосования граждан в соответствии с санитарными требованиями.
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