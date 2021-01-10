Выборы президента завершились в Кыргызстане. Лидирует Садыр Жапаров

Окончательные результаты президентской кампании ЦИК подведет до 24 января включительно.

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Согласно предварительным итогам после обработки данных с автоматически считывающих урн, в гонке лидирует Садыр Жапаров. По предварительным данным, он набирает 79,03 процента.

Поскольку один кандидат уже набрал больше 50 процентов голосов, второго тура не будет.

Окончательные результаты президентской кампании ЦИК подведет до 24 января включительно.

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