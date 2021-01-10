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Недопуск наблюдателей из-за нехватки мест прокомментировали в Генпрокуратуре

Условия в некоторых избирательных участках не позволяют физически большого скопления людей.

Фото : belta.by10 января 2021, 21:34

Старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин на брифинге в СЦК ответил на вопросы журналистов касательно законности недопуска наблюдателей на избирательные участки в связи с нехваткой мест, передает zakon.kz.

По его словам, регулирование количества участников избирательного процесса, одновременно, не допуская скопления и контроль соблюдения между ними дистанции в 1,5 - 2 метра, возложено на избирательные комиссии.

Это прописано в Алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования, утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Республики, - сказал он на брифинге в СЦК.

Такие меры, продолжил он, принимались исключительно в целях обеспечения безопасности участников избирательного процесса, в том числе самих наблюдателей.

Условия в некоторых избирательных участках не позволяют физически большого скопления людей, - подчеркнул Саргазин.


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