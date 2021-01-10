Итоги явки избирателей. Сколько проголосовало в Казахстане на выборах

Самая малая явка наблюдалась в Алматы - 30,3%.

На брифинге в Центризбиркоме член ЦИК РК Константин Петров обнародовал итоги явки избирателей на выборах в Мажилис и маслихата 10 января 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 22:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количество избирателей, включенных в списки избирателей, - рассказал Петров.

В их числе:

по Акмолинской области – 72,8%;

по Актюбинской области – 58,8%;

по Алматинской области – 73,5%;

по Атырауской области 56,4– %;

по Восточно-Казахстанской области – 72,4%;

по Жамбылской области – 72,2%;

по Западно-Казахстанской области – 62,4%;

по Карагандинской области – 70,7%;

по Костанайской области – 71,8%;

по Кызылординской области – 73,9%;

по Мангистауской области – 55%;

по Павлодарской области – 71,3%;

по Северо-Казахстанской области – 75,5%;

по Туркестанской области – 65,8%;

по городу Нур-Султан – 45,1%;

по городу Алматы – 30,3%;

по городу Шымкент – 56,5%.

В выборах участвовали пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-Демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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