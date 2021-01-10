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В Казахстане приступили к подсчету голосов на выборах

Когда станут известны результаты выборов в Мажилис и маслихаты, рассказали в ЦИК РК.

Фото : aa.com.tr10 января 2021, 22:27

На брифинге в Центризбиркоме член ЦИК РК Константин Петров проинформировал о завершении голосования на выборах в Мажилис и маслихаты и о начале подсчета голосов. Предварительные результаты станут известны 11 января 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Голосование по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, в основном, завершено. На 42 участках при представительствах РК в иностранных государствах, голосование еще продолжается. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, - сказал Петров.

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конституционного закона "О выборах в РК" время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала подсчета.

Протокол по результатам голосования немедленно пересылается в соответствующую территориальную комиссию. Результаты выборов по партийным спискам устанавливаются на заседании Центральной избирательной комиссии на основании протоколов, соответствующих территориальных избирательных комиссий. Ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные результаты выборов будут представлены на брифинге ЦИК. О времени которого будет объявлено дополнительно, - пообещал член ЦИК РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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