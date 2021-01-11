Результаты exit-poll по выборам в Казахстане. Онлайн трансляция

По состоянию на 22:00 явка составила 63,3%.

11 января в 00:00 на площадке Службы центральных коммуникации начался брифинг по результатам exit poll. Выступающий спикер - директор исследовательского института "Қоғамдық пікір" Мажитова Айнур Боранбаевна, передает zakon.kz.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Выборы завершились в 20:00 по времени Нур-Султана. В западных регионах страны они закончились часом позже. Последними проголосуют казахстанцы, находящиеся в США и Канаде.

По состоянию на 22:00 часов явка составила 63,3%. Самая большая явка наблюдалась в СКО (75,5%), Кызылординской области (73,9%) и Алматинской области (73,5%). Самый низкий результат в Алматы (30,3%)

Всего в выборах принимают участие кандидаты от пяти партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке:

1.Народная партия Казахстана;

2.Партия Nur Otan;

3.Народно-демократическая партия "Ауыл";

4.Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

5. Политическая партия "Адал".

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

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