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Опубликованы результаты exit poll по выборам в Мажилис

Судя по опросу, большинство казахстанцев отдало голос за Nur Otan.

Фото : vlast.kz11 января 2021, 00:09

Озвучены результаты exit poll, проведенного 10 января, передает zakon.kz.

Опрос проводился на 600 участках. Опросом охвачены города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры и др.

В течение дня было проведено четыре волны опросов. Было опрошено 244 тысячи избирателя. В проведении опроса было проведено более 600 интервьюеров, - сообщила на брифинге в СЦК директор исследовательского института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова.

Респондентам задавался один вопрос: "За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах?".

По результатам exit poll:

Народная партия Казахстана - 9,03%.

Партия Nur Otan - 71,97%.

Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,75%.

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 10,18%.

Политическая партия "Адал" - 3,07%.

Стоит отметить, что эти результаты - предварительные. Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.


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