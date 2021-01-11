Три партии прошли в Мажилис - exit poll

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Согласно опубликованным результатам exit poll, в Мажилис Парламента прошли три партии - Народная партия Казахстана, Партия Nur Otan и Демократическая партия Казахстана "Ак жол", передает zakon.kz.

Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть барьер в 7%. Согласно опросу избирателей, Народно-демократическая партия "Ауыл" набрала 5,75%, политическая партия "Адал" - 3,07%.

10 января казахстанцы голосовали в 14 регионах и трех городах республиканского значения на более чем 10 тысячах избирательных участках. Голосовали и наши соотечественники за рубежом - для них открыты 66 участков в 51 стране.

По состоянию на 22:00 часов 10 явка на участках составила 63,3%.

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

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