Озвучены данные второго exit poll

Он был проведен "Институтом демократии".

Опубликованы данные второго exit poll на выборах депутатов Мажилиса в Казахстане, передает zakon.kz.

Он был проведен "Институтом демократии". Данные озвучила директор по проектам "Института демократии" Татьяна Башарина

По результатам опроса:

Партия Nur Otan 72%.

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" 10,27%.

Народная партия Казахстана 9,54%.

Народно-демократическая партия "Ауыл" 4,93%.

Политическая партия "Адал" 3,25%.

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