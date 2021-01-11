Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

Она также выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Фото : cloudfront

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа служанкой российского коллеги Владимира Путина, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. Такое мнение она высказала в эфире CBS News. Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. <...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет, - сказала Пелоси в интервью CBS. Она также назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности. К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, - помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него, - добавила Пелоси.

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