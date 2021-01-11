Горячие новости
Читайте также

Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"

Она также выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.

Фото : cloudfront11 января 2021, 08:32

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа служанкой российского коллеги Владимира Путина, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Такое мнение она высказала в эфире CBS News.

Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа - личное, политическое, финансовое. <...> Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет, - сказала Пелоси в интервью CBS.

Она также назвала Трампа "помешанным" и выразила мнение, что его необходимо привлечь к уголовной ответственности.

К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, - помешанный, неуравновешенный, опасный президент США. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него. Но он совершил нечто настолько серьёзное, что требуется уголовное преследование против него, - добавила Пелоси.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты