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Жапаров лидирует на выборах в Кыргызстане после подсчета 98% бюллетеней

По последним данным, за Жапарова проголосовали 79,2 процента избирателей.

Фото : ТАСС11 января 2021, 08:59

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует в первом туре на выборах президента с 79 процентами голосов после подсчета 98 процентов бюллетеней, передает zakon.kz.

Согласно информации ЦИК на 8.00, аппаратура на урнах успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476. На этих участках за Жапарова проголосовали более 1,117 миллиона человек, или 79,2 процента избирателей.

По данным ручного подсчета голосов с 71 процентов участков, также лидирует Жапаров. Сейчас у него более 80 процентов. Ручной подсчет по законодательству обязателен для вынесения окончательных итогов голосования.


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