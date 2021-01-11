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Перечень биржевых товаров изменился в Казахстане

В частности, в группе "Сельскохозяйственная продукция" добавилась мука пшеничная 1 сорта.

Фото : mcfr.kz11 января 2021, 10:32

Приказом и.о. министра торговли и интеграции РК от 28 декабря 2020 года внесены изменения в Перечень биржевых товаров, передает zakon.kz.

В частности, в группе "Сельскохозяйственная продукция" добавилась мука пшеничная 1 сорта.

Кроме того, появилась новая группа "Нефтепродукты", в которую вошли: битум, бензин автомобильный, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо.

Также в перечень входят уголь, минеральные продукты (цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров), в сельхозпродукцию входят пшеница и меслин, сахар, ячмень, соевые бобы, картофель, волокно хлопоковое.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 января).


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