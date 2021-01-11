Горячие новости
Читайте также

Два региона Казахстана находятся в "красной" зоне

Накануне в этой зоне были Акмолинская и Павлодарская области.

Фото : specreportage.kg11 января 2021, 10:34

В "красной" зоне по распространению коронавируса находятся две области Казахстана, передает zakon.kz.

На 11 января в "красной" зоне находятся Акмолинская и Атырауская области. Накануне в этой зоне были Акмолинская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зелёной" зоне - все остальные регионы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты