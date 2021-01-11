Понятие "базовая ставка" закрепили законодательно в РК

Вместе с тем из законодательства исключено понятие "официальная ставка рефинансирования".

Согласно закону от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", законодательно закреплено понятие "базовая ставка". Об этом сообщили в Нацбанке РК, передает zakon.kz.

Базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.

Вместе с тем из законодательства исключено понятие "официальная ставка рефинансирования", которое заменено на понятие "базовая ставка".

Как отмечается, эти нормы вступили в силу с 1 января 2021 года.

В этой связи с 1 января 2021 года в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени в налогообложении и таможенном регулировании, а также при задержке платежей, неустойки за неправомерное пользование чужими деньгами и просроченные суммы, индексации присужденных денежных сумм, процентов за отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин будет применяться базовая ставка, - пояснили в Нацбанке.

Как отмечается, с 1 апреля 2017 года значение официальной ставки рефинансирования приравнивалось к значению базовой ставки, установленному на соответствующую дату. В этой связи замена официальной ставки рефинансирования базовой ставкой не приведет к изменению размеров уплачиваемых денежных сумм, исчисление которых ранее производилось с применением официальной ставки рефинансирования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!