Названа причина перебоев со светом в Атырауской и Мангистауской областях 

В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной перебоев с электроэнергией в Атырауской и Мангистауской областях, сообщает zakon.kz.

10 января 2021 года в 19:25 по столичному времени, в условиях аномальных погодных явлений, со значительным ухудшением погоды в виде интенсивного гололедообразования, дождя и снега произошло отключение высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ "Индер-Атырау", с отделением Атырауской и Мангистауской областей на изолированную работу. Тем же временем произошло отключение двух генераторов на ГТЭС Карабатан с суммарной нагрузкой 100 МВт, что привело к резкому снижению частоты в отделившихся Атырауской и Мангистауской областях. Это в свою очередь привело к работе автоматики предотвращения снижения частоты (с отключением потребителей в объеме 95 МВт, из них 70 МВт в Атырауской области, 25 в Мангистауской области), - сообщили в АО "KEGOC".

Благодаря работе автоматики была предотвращена глубокая посадка частоты с риском полного погашения двух областей.

В 23:22 включен в работу один генератор на ГТЭС Карабатан, станция увеличила генерацию на 50 МВт. В 22:59 дана команда на включение блока мощностью 200 МВт на ТЭС-3 МАЭК.

В настоящее время персоналом АО "KEGOC" проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.

Ликвидацию и предотвращение развития технологического нарушения затрудняет сильное коронирование высоковольтного оборудования из-за обледенения, снега и высокой влажности, что создает угрозу жизни для дежурного персонала, задействованного в переключениях. В связи с этим для снижения риска травмирования персонала АО "KEGOC" были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности, - пояснили в компании.

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