Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса от АНК

XXVIІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана проходит во Дворце мира и согласия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал за кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

Голосование проходит во Дворце мира и согласия. Он отметился в списках избирателей, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования.

11 декабря советом Ассамблеи народа Казахстана были выдвинуты девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента:

1. Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК - Сауытбек Абдрахманов;

2. Председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК - Аветик Амирханян;

3. Аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области - Ильяс Буларов;

4. Директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау - Наталья Дементьева;

5. председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК - Юрий Ли;

6. Вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК - Вакиль Набиев;

7. Руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК - Шамиль Осин;

8. Генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" - Владимир Тохтасунов;

9. Председатель республиканского общественного объединения "Ассоциации азербайджанцев", член АНК - Абилфас Хамедов.

После завершения голосования и подсчета голосов городская избирательная комиссия составит и подпишет протокол о результатах.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Nur Otan побеждает на парламентских выборах, набрав 71,97% голосов избирателей. Второе место заняла Демократическая партия "Ак жол" - 10,18% голосов. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" - 9,03% голосов.

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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