Партия "Nur Otan" стала двайвером политической модернизации страны - эксперт 

Победа партии "Nur Otan" подтвердила высокую степень доверия населения.

Прошедшие 10 января 2021 года выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стало знаковым событием для политической системы Казахстана, считает эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик, сообщает zakon.kz.

В отличие от предыдущего голосования январские парламентские выборы не были досрочными и прошли в конституционные сроки. За 2 месяца до истечения срока полномочий депутатов Мажилиса VI созыва в Казахстане успешно выбрали новых мажилисменов.

В условиях пандемии COVID-2019 многие страны мира охватили политическая турбулентность и кризис легитимности власти. В этих условиях для Казахстана было важно еще раз продемонстрировать стабильность политической системы, высокий уровень гражданской сознательности и демократической культуры.

Уверенная победа партии "Nur Otan" подтвердила высокую степень доверия населения к ведущей политической силе страны. Придя на избирательные участки, граждане Казахстана проявили ответственность и заинтересованность в воплощении в жизнь стратегического видения Елбасы по дальнейшему преобразованию экономики и поддержке социального блока реформ, - сказала Лидия Пархомчик.

В текущем году Казахстан продолжит активную работу по политическому реформированию, а также восстановлению экономической активности, пострадавшей из-за карантинных ограничений. В данных обстоятельствах законотворческая роль Мажилиса многократно возрастает.

Нужно признать, что несмотря на негативные последствия коронакризиса в 2020 г. партия "Nur Otan" стала двайвером политической модернизации страны. Проведение внутрипартийных праймериз показывает развитие политической системы РК в демократическом русле. Обновленный состав Парламента, в котором будет действовать 30%-ная квота для представителей молодежи и женщин, а также нормы формирования парламентской оппозиции, сделают возможным запустить процесс повышения эффективности государственных институтов, - считает она.

Результаты голосования позволяют партии "Nur Otan" оставаться флагманом казахстанской политики. Как отмечает Нурсултан Назарбаев, представители "Nur Otan" "говорили с народом на одном языке" и учитывали предложения граждан при разработке программ по региональному развитию.

Предварительные результаты Exit poll показывают, что Мажилис VII созыва вновь окажется трехпартийным, так как помимо партии "Nur Otan" 7%-ный барьер смогли преодолеть Демократическая партия "Ак жол" и Народная партия Казахстана.

Многопартийный парламент свидетельствует об активной политической жизни в республике. Несмотря на непростые условия пандемии, казахстанское общество показало приверженность демократическим ценностям и консолидацию вокруг ведущей политической силы страны.

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