Когда муж вернулся. Висящего на балконе парня обсуждают в Казнете

Очевидцы сфотографировали, как его обратно затянула девушка.

В Казнете появились фото с висящим на балконе парне, передает zakon.kz.

Изначально в соцсетях появилась фотография, где парень в полотенце и одном носке висит на балконе. Комментаторы принялись бурно обсуждать ситуацию, предположив, что муж вернулся не вовремя и любовнику пришлось так ретироваться.

Были и шутки:

Он что сохнет или сушит полотенце

Кто-то щас узнает свой балкон

На выборы!!

На следующий день появилось продолжение истории.

В итоге пришла голая девушка и впустила парня назад, - сказано в описании к следующему посту.

Предположительно, дело было в Алматы, в доме по ул. Абылай хана.

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