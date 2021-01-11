Когда муж вернулся. Висящего на балконе парня обсуждают в Казнете
Очевидцы сфотографировали, как его обратно затянула девушка.
Фото : kris_p_almaty11 января 2021, 12:29
В Казнете появились фото с висящим на балконе парне, передает zakon.kz.
Изначально в соцсетях появилась фотография, где парень в полотенце и одном носке висит на балконе. Комментаторы принялись бурно обсуждать ситуацию, предположив, что муж вернулся не вовремя и любовнику пришлось так ретироваться.
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Были и шутки:
Он что сохнет или сушит полотенце
Кто-то щас узнает свой балкон
На выборы!!
На следующий день появилось продолжение истории.
В итоге пришла голая девушка и впустила парня назад, - сказано в описании к следующему посту.
Предположительно, дело было в Алматы, в доме по ул. Абылай хана.
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