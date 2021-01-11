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Казахстан приостановил транзит нефти через Россию

Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.

Фото : bloknot.ru11 января 2021, 14:41

Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Отмечается, что причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.

Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 05:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, - сообщил Демин.


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