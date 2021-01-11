ЦИК озвучил предварительные итоги выборов в Мажилис РК

В Мажилис Парламента проходят три партии.

Озвучены предварительные итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, передает zakon.kz.

В выборах участвовали пять политических партий: Партия Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая партия "Ауыл", Партия "Адал", Народная партия Казахстана.

В Мажилис Парламента, согласно результатам exit poll, прошли три партии - Партия Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".

По предварительным данным, озвученным секретарем ЦИК Сабилой Мустафиной, голоса избирателей распределились следующим образом:

- Народная партия Казахстана набрала - 9,10 %

- Партия Nur Otan - 71,09 %

- Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29 %

- Демократическая партия Казахстана "Ак жол" набрала - 10,95 %

- Партия "Адал" - 3,57 %.

Окончательные итоги выборов ЦИК установит на своем заседании после получения всех оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. По состоянию на 22:00 часов явка на участках составила 63,3%. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо было преодолеть барьер в 7%

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