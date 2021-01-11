Правила перевозки пассажиров и багажа авиалайнерами изменили в РК
Вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.
Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, передает zаkon.kz.
В частности, говорится, что пассажир или лицо, при осуществлении бронирования перевозки от имени пассажира, информирует авиакомпанию не позднее, чем за 5 календарных дней до начала рейса в следующих случаях:
- ограниченной подвижности пассажира;
- перевозки несовершеннолетнего пассажира;
- снижения функции (отсутствия) зрения, слуха препятствующего самостоятельному передвижению пассажира;
- в случае со снижением слуха или зрения сопровождения собаки-поводыря;
- наличия инфекционной болезни;
- беременности сроком более 22 недель;
- в случае наличия детского аутизма, синдрома Аспергера, атипичного аутизма;
- перевозки животных (птиц);
- наличия багажа сверхустановленной нормы провоза или крупногабаритного, тяжеловесного багажа;
- наличия багажа, который необходимо перевозить только в салоне воздушного судна;
- перевозки оружия, боеприпасов.
Авиакомпания после получения указанной информации информирует пассажира в течение 24 часов об отказе в перевозке, если обеспечить выполнение перевозки не представляется возможным, исходя из технических возможностей воздушного судна.
Беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности - не более 32 недель, предоставляют заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии своего здоровья, которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее, чем за 30 календарных дней до начала перевозки.
Перевозчик обеспечивает обслуживание инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом бортпроводниками, владеющими практическими навыками по коммуникации и безопасной помощи на борту воздушного судна, включая: размещение, информационное обслуживание, помощь по выполнению правил авиационной безопасности, обслуживание питанием, оказание первой медицинской помощи в полете.
При перевозке инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом после проведения соответствующих процедур по регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к (от) воздушному судну.
Посадка инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и сопровождающих лиц на борт воздушного судна производятся в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров и высадка из воздушного судна в последнюю очередь.
При объявлении посадки пассажиров на борт воздушного судна, уполномоченными агентами предварительно приглашаются несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры и пассажиры с детьми.
Для подтверждения диагноза о детском аутизме, синдроме Аспергера, атипичном аутизме, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии;
При этом указывается, что вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (8 января).
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