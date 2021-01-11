500 лицензий отобрали у 196 казахстанских колледжей

Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения.

По итогам мониторинга образовательной деятельности колледжей страны Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК осуществлен возврат 196 колледжами приложений к лицензиям по 500 специальностям и 738 квалификациям, сообщает zakon.kz.

Основными причинами возврата лицензии является несоответствие специальностей квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности, профилю учебного заведения.

Нарушения касались качества образовательных программ, недостаточности преподавательского состава, отсутствия набора и необходимой материально-технической базы для осуществления учебного процесса, учебно-лабораторного оборудования и т. д.

Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, преподаватели трудоустроены.

Мы эту работу ведем как по вузам, так и по колледжам. Вы знаете, есть поручение главы государства по повышению качества образования. У нас много колледжей, предоставляющих действительно хорошее образование, но встречаются и другие. Кроме системных, принимаются и такие вынужденные меры. О каком качестве можно говорить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов, а агротехнический колледж – воспитателей дошкольных организаций, строительный колледж – учителей физической культуры и так далее. При этом не имея соответствующей базы, кадров и оборудования, – сказала Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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